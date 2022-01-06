Пресс-секретарь Нацбанка Рамазанова: финорганизации Казахстана приостановили деятельность

МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Все финансовые организации Казахстана приостановили деятельность после контртеррористской операции и сбоев в работе интернета, сообщает телеканал "Хабар 24" со ссылкой на пресс-секретаря Нацбанка Олжаса Рамазанова.