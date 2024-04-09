Россия обвинила Борреля в поощрении Киева его атак на ЗАЭС

Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов во вторник, 9 апреля, заявил, что призыв верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля вывести российские войска с Запорожской АЭС можно расценить как поощрение атак киевского режима по станции.
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