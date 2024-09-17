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DPA: пресс-конференцию Токаева и Шольца отменили по инициативе Астаны

DPA: пресс-конференцию Токаева и Шольца отменили по инициативе Астаны

Global Look Press/IMAGO/Ute Grabowsky Совместная пресс-конференция президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и канцлера Германии Олафа Шольца была отменена незадолго до начала по инициативе Астаны, сообщает агентство DPA.

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