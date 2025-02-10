Исследование: большинство россиян не приготовили финансовую подушку на старость

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов Большинство россиян не приготовили финансовую подушку на старость. Это следует из исследования "Актуальные ожидания будущих пенсионеров", проведенного НПФ Эволюция совместно с Финансовым университетом при правительстве.
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