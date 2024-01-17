Глава ведомства поручил проверить информацию о прекращении выплат участникам Всемирных игр глухих

В эфире программы «Вести. Дежурная часть» на телеканале «Россия 24» вышел сюжет, в котором сообщалось, что в Москве чемпионы сурдлимпийских игр уже год не получают положенные выплаты от Общероссийской спортивной федерации спорта глухих за победу в 12-х Всемирных играх.
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