Собянин: Для студентов Бауманки построили многофункциональный комплекс

В этом году в Москве завершат строительство «Квантум-парка» и пяти корпусов центрального кластера Для студентов Московского государственного технического университета имени Баумана возвели многофункциональный комплекс.
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