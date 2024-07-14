ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

46 185 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Betahon
    Молодцы погранцы! Надо их побольше таких по всей границе, и в шею всех басмачей с челядью! Только квота, только акцен..."Назвали нас голо...
  • Одиссей
    Ну, хорошо... Шухрат, Ахмад, Саид летали домой, чтобы искусственно сделать перерыв во времени пребывании на нашей тер..."Назвали нас голо...
  • Владимир Егельницкий
    Только власть от ЕдРисни создала эту ситуацию сознательно. Чтобы отвлечь народ от бездарно ведущейся СВО, от проблем ..."Вы головная боль...

В МОСКВЕ ФУТБОЛЬНЫЕ ФАНАТЫ ЗАСТУПИЛИСЬ ЗА ИЗБИТОГО МИГРАНТАМИ МУЖЧИНУ: ГОСТИ РЕШИЛИ ОТОМСТИТЬ ОБИДЧИКАМ

В МОСКВЕ ФУТБОЛЬНЫЕ ФАНАТЫ ЗАСТУПИЛИСЬ ЗА ИЗБИТОГО МИГРАНТАМИ МУЖЧИНУ: ГОСТИ РЕШИЛИ ОТОМСТИТЬ ОБИДЧИКАМ

В Москве толпа южан избила мужчину. За него заступились находившиеся рядом футбольные болельщики.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Юрий Селиванов
Получается, что кровожадные зверьки/гастарбайтеры охраняют кровожадных зверьков. при этом имеют огнестрельное оружие, разрешение на ношение и применение против иных граждан России, оружие. Получается по закону создали ЧВК из зверьков/гастарбайтеров, внутри России против граждан России!
Ответить
9 час.
Гражданин Страны
да мигранты хуже шакалюг эти ишаки смелые только толпой ...
Ответить
7 час.
Горыныч
Не увольнять а сажать по статье измена и экстремизм!
Ответить
7 час.

Картина дня

наверх