Беспилотная атака на НПЗ в Сызрани: последствия оперативно устранены

В Сызрани на нефтеперерабатывающем заводе была оперативно устранена атака беспилотника. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил, что пострадавших и крупных повреждений нет, и подчеркнул, что ситуация находится под контролем.