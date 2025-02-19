Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 880 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Eduard
    Трамп им ничего не должен.Укропам никто ничего не должен,они уголовники!Отомстили, как см...
  • Eduard
    Европа попросту торопились как можно врагов России собрать,а потом сразу войну на территории Грузии развязать.Грузии ...Глава МИД Грузии ...
  • Eduard
    Тем более поезд едит в кювет!Глава МИД Грузии ...

Беспилотная атака на НПЗ в Сызрани: последствия оперативно устранены

Беспилотная атака на НПЗ в Сызрани: последствия оперативно устранены

В Сызрани на нефтеперерабатывающем заводе была оперативно устранена атака беспилотника. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил, что пострадавших и крупных повреждений нет, и подчеркнул, что ситуация находится под контролем.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх