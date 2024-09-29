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Татар-информ

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Предприниматели Татарстана приобрели более 96 тысяч объектов недвижимости

Предприниматели Татарстана приобрели более 96 тысяч объектов недвижимости

С 2019-го татарстанские предприниматели купили свыше 96 тыс. объектов недвижимости. Из них, как сообщает Росреестр Татарстана, зарегистрировано по обращениям представителей малого и среднего бизнеса около 38 тыс.

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