Предприниматели Татарстана приобрели более 96 тысяч объектов недвижимости

С 2019-го татарстанские предприниматели купили свыше 96 тыс. объектов недвижимости. Из них, как сообщает Росреестр Татарстана, зарегистрировано по обращениям представителей малого и среднего бизнеса около 38 тыс.
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