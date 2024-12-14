"Коммерсантъ": фигурант дела об аферах с бункерами МО Андреев пропал в зоне СВО

Предполагаемый сообщник осужденных по делу о хищениях при строительстве бункеров для министерства обороны Российской Федерации — предприниматель Александр Андреев — пропал без вести в зоне проведения специальной военной операции на Украине.
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