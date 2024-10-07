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RT Russia

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Глава «Лемана ПРО» объяснила импорт гвоздей в Россию

Глава «Лемана ПРО» объяснила импорт гвоздей в Россию

В России нецелесообразно строить завод по производству гвоздей, поскольку Китай закрывает в двойном объёме всё мировое потребление этих товаров, заявила в интервью РБК исполнительный директор «Лемана ПРО» Марина Фытова.

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