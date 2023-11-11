Маск призвал Израиль оказывать гуманитарную помощь сектору Газа ради репутации

Генеральный директор американской компании SpaceX Илон Маск на фоне развивающегося конфликта, в котором участвуют Израиль и радикальная палестинская группировка ХАМАС, обратился к еврейскому государству с призывом оказывать гуманитарную помощь сектору Газа.
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