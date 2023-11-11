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Маск призвал Израиль оказывать гуманитарную помощь сектору Газа ради репутации

Маск призвал Израиль оказывать гуманитарную помощь сектору Газа ради репутации

Генеральный директор американской компании SpaceX Илон Маск на фоне развивающегося конфликта, в котором участвуют Израиль и радикальная палестинская группировка ХАМАС, обратился к еврейскому государству с призывом оказывать гуманитарную помощь сектору Газа.

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