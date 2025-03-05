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Пушков назвал актуальной обложку Charlie Hebdo с гробами французских солдат

Пушков назвал актуальной обложку Charlie Hebdo с гробами французских солдат

Член Совета Федерации Алексей Пушков назвал единственной удачной обложку скандально известного журнала Charlie Hebdo, изображающую падающие на парашютах гробы французских военнослужащих с надписью "Новая униформа французских солдат на Украине".

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