Пушков назвал актуальной обложку Charlie Hebdo с гробами французских солдат

Член Совета Федерации Алексей Пушков назвал единственной удачной обложку скандально известного журнала Charlie Hebdo, изображающую падающие на парашютах гробы французских военнослужащих с надписью "Новая униформа французских солдат на Украине".
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