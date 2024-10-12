Пронько: Много трусости, популизма и патернализма. Пенсии в России

В пенсионной системе России сложилась весьма серьёзная ситуация, вызванная демографическим обвалом и несостоятельностью де-факто солидарной системы, когда за счёт отчислений ныне работающих граждан производятся выплаты сегодняшним пенсионерам.
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