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Добрый Мир

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Пронько: Много трусости, популизма и патернализма. Пенсии в России

Пронько: Много трусости, популизма и патернализма. Пенсии в России

В пенсионной системе России сложилась весьма серьёзная ситуация, вызванная демографическим обвалом и несостоятельностью де-факто солидарной системы, когда за счёт отчислений ныне работающих граждан производятся выплаты сегодняшним пенсионерам.

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