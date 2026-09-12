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Воронежские новости

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Воронежская область объявила отбой после налёта дронов ВСУ

Воронежская область объявила отбой после налёта дронов ВСУ

В Воронежской области небо очистилось от дронов после массированного налета ВСУ ночью 12 сентября. Губернатор Гусев объявил об отсутствии угроз в 7.

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