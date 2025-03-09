Гиммлер был взбешен, когда узнал, что пленная русская разведчица в упор расстреляла офицеров СС

СТ

Сергей Татаринцев

У Русского человека при сложных ситуациях, близкого к краху и возможной гибели или смерти,всегда включается инстинкт самосохранения на генетическом уровне. А разум и мозг человека в это время работают синхронно с удвоенной силой и непредсказуемостью,в это время человек становится монстром и это доказано на практике и не единожды.У меня в жизни произошёл аналогичный случай,когда я спас своего друга и соответственно и себя от разъярённой толпы.Это было в Набережных Челнах в 1975 году нам было тогда по 21 году. Я работал в ночную смену на местном ЖБИ и когда я пришёл с ночной смены в общагу,то увидел такую картину,моего друга молотошат пятеро здоровенных грузин за то,что он их обыграл в карты.И я не нашёл ничего лучшего,как стал кричать на них и изрыгать всю свою ненависть и злобу к ним, в одночасье моё тело превратилось в сплошной комок нервов и только вот этой своей выходкой я и спас от возможной смерти своего друга а возможно и себя.Что самое интересное,они сами испугались меня и моего опустошённого взгляда в глазах.Вот это и есть инстинкт самосохранения,потом после этого мы подружились с этими грузинами.И вот так же наша разведчица в пылу и в разгар своего гнева,схватила пистолет со стола и расстреляла в упор озверевших фашистов.Не понять им нас и не победить им нас никогда,как бы они не пыжились.Победа всегда будет за нами!!!