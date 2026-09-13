Александр Зверев впервые выиграл US Open

Представитель Германии Александр Зверев стал победителем Открытого чемпионата США по теннису. В финале турнира в Нью-Йорке он встретился с американцем Беном Шелтоном, который перед началом соревнований занимал восьмую позицию посева, тогда как немец был первым номером.