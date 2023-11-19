Исследование обнаружило связь между частым использованием мобильного телефона и качеством спермы

Влияет ли электромагнитное излучение мобильных телефонов на качество спермы? Хотя снижение качества спермы, наблюдаемое за последние пятьдесят лет, было предложено объяснять различными факторами окружающей среды и образа жизни, роль мобильных телефонов в этом еще предстоит продемонстрировать.
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