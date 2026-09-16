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Регионы России

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Минобороны РФ: российские войска улучшили позиции и нанесли удары по силам ВСУ

Минобороны РФ: российские войска улучшили позиции и нанесли удары по силам ВСУ

Подразделения российской группировки войск «Север» при расширении внешней зоны контроля нанесли поражение окружённым силам ВСУ в Харьковской области в районах населённых пунктов Приколотное, Петропавловка и Новоалександровка, сообщили в Минобороны России.

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