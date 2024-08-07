Резервный банк Индии попросил крупные банки не увеличивать позиции против рупии

Резервный банк Индии (RBI) попросил некоторые крупные банки не добавлять к своим существующим позициям против рупии, чтобы поддержать валюту на фоне падения до исторических минимумов три дня подряд, сообщили Reuters источники.
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