Трейдер Старт 2016
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Трейдер Старт 2016

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Резервный банк Индии попросил крупные банки не увеличивать позиции против рупии

Резервный банк Индии (RBI) попросил некоторые крупные банки не добавлять к своим существующим позициям против рупии, чтобы поддержать валюту на фоне падения до исторических минимумов три дня подряд, сообщили Reuters источники.

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