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Царьград

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Свежие комментарии

  • sobering
    Ну безграмотный "Царь град" как всегда несёт ахинею, неверно трактуя всё то, что услышит или увидит; использует чужие..."Начнутся репресс...
  • Eduard
    Билл-дебил а себя посмотрите.Только с Афгана удрали,а поучают,словно кто-то про делишки мигрантов Америки забыл!Рубио резко закры...
  • Eduard
    Обычным ружьем можно сбить дрон,в чем дело,охотники перевелись?Угроза атаки дрон...

Новая военная классика: В Госдуме предложили литературный конкурс для участников СВО

Новая военная классика: В Госдуме предложили литературный конкурс для участников СВО

Депутат Милонов предлагает провести конкурс для отбора лучших произведений на тему спецоперации.Депутат Государственной думы Виталий Милонов выступил с инициативой о создании серии литературных произведений о героях специальной военной операции.

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