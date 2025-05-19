Новая военная классика: В Госдуме предложили литературный конкурс для участников СВО

Депутат Милонов предлагает провести конкурс для отбора лучших произведений на тему спецоперации.Депутат Государственной думы Виталий Милонов выступил с инициативой о создании серии литературных произведений о героях специальной военной операции.
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