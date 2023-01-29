Жизнь в будущем будет определяться накоплением очков CO2 — мнение

Жизнь в ближайшем будущем будет определяться накоплением очков CO2, каждый человек получит пожизненный бюджет CO2, превышать который будет запрещено, утверждает немецкий автор Томас Айзингер в своей книге Hinter der Zukunft (Что скрывает будущее).