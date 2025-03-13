Ирина Влах - послу ЕC:  "Какой сценарий готовят для нашей страны?"

Председатель Республиканской Партии INIMA MOLDOVEI, бывший башкан АТО Гагаузии Ирина Влах обратилась к послу Евросоюза в нашей стране Янису Мажейкис с просьбой передать Брюсселю просьбу о необходимости перераспределения 60 миллионов евро, выделенных Молдове на укрепление обороны, для оказания помощи в других сферах.