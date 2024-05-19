Стала известна возможная причина гибели восьмиклассницы в Измайловском парке

В причинах смерти 13-летней школьницы, найденной в Измайловском парке 19 мая, разбираются эксперты. Ее подруга-ровесница, с которой ушла после школы девочка, находится в реанимации и не в состоянии рассказать, что случилось.
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