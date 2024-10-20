Около 40% петербуржцев недовольны курящими коллегами

Четырех из десяти некурящих жителей Санкт-Петербурга раздражают никотинозависимые коллеги. Большинство работодателей в Северной столице выделяют специальные зоны для курения как обычных, так и электронных сигарет (85% и 74% соответственно).
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