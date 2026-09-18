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«Монако» благодаря автоголу обыграл «Ланс» и возглавил Лигу 1. Головин провел на поле всю игру

«Монако» благодаря автоголу обыграл «Ланс» и возглавил Лигу 1. Головин провел на поле всю игру

Сегодня, 18 сентября, «Монако» принимал на своем поле «Ланс» в матче 5-го тура французской Лиги 1.Сегодня, 18 сентября, «Монако» принимал на своем поле «Ланс» в матче 5-го тура французской Лиги 1.

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