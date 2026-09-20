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Царьград

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Ховалыг сообщил о рекордах Тувы по вводу жилья в 2023 году

Ховалыг сообщил о рекордах Тувы по вводу жилья в 2023 году

Владислав Ховалыг, глава Республики Тыва, рассказал о достижениях региона: рекорды по вводу жилья и строительство 11 школ превзошли советские показатели.

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