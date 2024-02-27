Хилая Украина стремится угодить США нападками на КНДР, — СМИ

Северная Корея является мировой ядерной державой, которой не придется противостоять «хилой Украине», говорится в статье международного обозревателя Ро Чжу Хёна, комментирующего слова украинского депутата о готовности украинцев «стоять с США плечом к плечу или в окопах в Северной Корее».
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