Европа обеспокоена: газовая инфляция может возрасти после остановки поставок

Европа опасается инфляции после прекращения поставок российского газа через Украину. "Газпром" объявил о завершении транзитных соглашений, оставив "Балканский поток" единственным маршрутом для поставок газа в регион.
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