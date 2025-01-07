В Китае реконструировали лица гоминидов, живших миллион лет назад

Реконструированные лица «Юньсяньского человека № 1» (слева) и «Юньсяньского человека № 2» (справа) / © China Media Group Две окаменелости возрастом около 800 000 до 1,1 миллиона лет обнаружили в 1989 и 1990 годах в провинции Хубэй.