Милонов «заступился» за мармеладных червяков после заявления Минпросвещения

Зампред комитета Госдумы по защите семьи Виталий Милонов не согласился с мнением Минпросвещения о том, что желание детей есть мармелад в форме червей, крови, фекалий и других необычных фигур является неадекватным.
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