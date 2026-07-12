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Татар-информ

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Милонов «заступился» за мармеладных червяков после заявления Минпросвещения

Милонов «заступился» за мармеладных червяков после заявления Минпросвещения

Зампред комитета Госдумы по защите семьи Виталий Милонов не согласился с мнением Минпросвещения о том, что желание детей есть мармелад в форме червей, крови, фекалий и других необычных фигур является неадекватным.

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