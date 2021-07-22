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Около советского санатория нашли ствол, уходящий глубоко под землю. Спускаемся внутрь и выясняем, зачем он был нужен

Около советского санатория нашли ствол, уходящий глубоко под землю. Спускаемся внутрь и выясняем, зачем он был нужен

Берег черноморского побережья при СССР славился своими пляжами, грандиозными пансионатами и природой.

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Виктор Муравьев
"Стоя внизу, поражаешься, насколько были грандиозны проекты раньше, рассчитанные на удобство простых людей, которые должны были здесь просто отдыхать и набираться сил." Вот если я у себя дома и на своей земле начну реализовывать грандиозные проекты, не озираясь на экономическую целесообразность, не глядя на окупаемость проекта, просто для удобства и "мне так нравится", то очень скоро вылечу как, паровозный дым, в трубу. Что, собственно, и произошло в масштабе страны.
Россиянин
Для людей делали и не скупились. А сегодня делают для себя и не скупятся. Вон гаишник дома чего учудил. Не дворец а дорогущий склеп получился.
Александр Донигевич
И СКОЛЬКО ЕЩЁ НУЖНОГО И ИНТЕРЕСНОГО МОЖНО ОТКОПАТЬ НЕ НАПРЯГАЯСЬ ОБ ЭПОХЕ ЗАБОТЫ О ПРОСТОМ РАБОТНОМ ЛЮДЕ, о тунеядцах и грабителях умолчим.

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