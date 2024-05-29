Сыну полковника, сбившему насмерть людей в Екатеринбурге, отказали в УДО

Верховный суд Чувашии отменил решение Алатырского районного суда об условно-досрочном освобождении (УДО) сына полковника Росгвардии Владимира Васильева, который в 2019 году устроил смертельную аварию в Екатеринбурге.
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