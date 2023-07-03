Постановление № 46/617 – 7 от 30.06.2023 г. О внесении изменений в постановление избирательной комиссии Нижегородской области от 23 июня 2023 года № 42/555 – 7 «О перечнях региональных государственных организаций телерадиовещания, региональных государственных периодических печатных изданий, муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий, представленных Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу в рамках избирательной кампании по выборам Губернатора Нижегородской области 10 сентября 2023 года» На основании частей 6,7 статьи 46, части 4 статьи 49, части 1 статьи 50 и части 1 статьи 51 Закона Нижегородской области от 28 июня 2012 года №70‑З «О выборах Губернатора Нижегородской области», постановления избирательной комиссии Нижегородской области от 23 июня 2023 года № 42/555 – 7 «О перечнях региональных государственных организаций телерадиовещания, региональных государственных периодических печатных изданий, муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий, представленных Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу в рамках избирательной кампании по выборам Губернатора Нижегородской области 10 сентября 2023 года» и уточняющих сведений, поступивших от Управления Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу, избирательная комиссия Нижегородской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: Изложить пункт 18 Приложения №2 «Перечень региональных муниципальных печатных средств массовой информации, представленный в избирательную комиссию Нижегородской области Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу в соответствии с п.