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Царьград

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Акции Tesla упали на 14% после ссоры Трампа и Маска на 300 млрд долларов

Акции Tesla упали на 14% после ссоры Трампа и Маска на 300 млрд долларов

Специальный представитель президента России Кирилл Дмитриев прокомментировал конфликт между Дональдом Трампом и Илоном Маском, из-за которого акции Tesla упали на 14%, а предприниматель потерял миллиарды долларов своего капитала.

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