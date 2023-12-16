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Судоходные гиганты приостанавливают навигацию по Красному морю из-за усиления атак хуситов

Судоходные гиганты приостанавливают навигацию по Красному морю из-за усиления атак хуситов

Участившиеся нападения боевиков-хуситов на торговые суда у берегов Йемена вызвали широкомасштабные сбои в торговле, поскольку некоторые крупнейшие в мире судовладельцы приостанавливают региональную навигацию и оценивают, безопасно ли отправлять экипажи через Красное море.

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