В Пряже почтили память героев спецоперации

В районном доме культуры поселка Пряжа состоялась презентация второго фильма театра поэзии «Кредо» «Защитники Донбасса – Герои Карелии»Фото сообщества «Позывной «Родина» Новый фильм рассказывает о жителях Пряжинского района Виталии Ершове, Аркадии Петровском, Владимире Гомзе.
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