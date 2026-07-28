В Коневецкий пролив выпустили 25 тысяч мальков ладожской палии

Во вторник, 21 июля, в Коневецкий пролив выпустили больше 25 тыс. мальков ладожской палии. Экологическую акцию в рамках компенсационных мероприятий при реализации проекта Северного намыва провели специалисты «Группы ЛСР» вместе с сотрудниками ФГБУ «Главрыбвод».
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