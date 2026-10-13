Москву атаковали сотни дронов: что известно о масштабной ночной атаке БПЛА

По данным Минобороны, над регионами РФ сбиты 604 беспилотника.В ночь на 13 октября столичный регион атаковало более 400 беспилотников, большая часть из них сбита, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
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