Театр абсурда
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Театр абсурда

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Только 40% решений на мировом рынке оказались полноценными ИИ-агентами

Только 40% решений на мировом рынке оказались полноценными ИИ-агентами

Среди 12 публично доступных российских продуктов готовых ИИ-агентов нет: рынок представлен платформами и ассистентами, а зрелые системы создают сами корпорации Эксперты консалтинговой компании «Яков и Партнёры» проанализировали 30 ИИ-продуктов и 65 публично описанных примеров внедрения в России и мире.

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