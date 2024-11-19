В Госдуме предложили закон об отягчающих обстоятельствах для мигрантов

Законопроект, предусматривающий признание отягчающим обстоятельством нелегальное пребывание в РФ в случае совершения административных правонарушений, направила на отзыв в правительство России группа депутатов от фракции ЛДПР, 19 ноября сообщает ТАСС.
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