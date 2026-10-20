Как сообщили в Госавтоинспекции, авария произошла 19 октября в 19:15. Водитель автомобиля «Тойота», двигаясь по Каменскому шоссе, у дома № 169 по проспекту Дзержинского совершил наезд на двух пешеходов — 73-летнего мужчину и 74-летнюю женщину, которые переходили проезжую часть.