Как сообщили в Госавтоинспекции, авария произошла 19 октября в 19:15. Водитель автомобиля «Тойота», двигаясь по Каменскому шоссе, у дома № 169 по проспекту Дзержинского совершил наезд на двух пешеходов — 73-летнего мужчину и 74-летнюю женщину, которые переходили проезжую часть.
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