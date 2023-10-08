США – Украине: денег нет, но вы держитесь

Некоторое время назад в Киеве могло показаться, что всё не так плохо: следовали сигналы поддержки от западных стран, в Киев наведались две представительные делегации – сначала генсек НАТО с министрами обороны Великобритании и Франции, а затем и все министры иностранных дел стран Евросоюза с главой дипломатии Жозепом Боррелем – их полный сбор за пределами ЕС действительно беспрецедентный шаг.