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Царьград

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Новости часа. 7 августа: На Украине нашли тайный военный завод. Англичане подставили Зеленского? США просят у Москвы милости

Новости часа. 7 августа: На Украине нашли тайный военный завод. Англичане подставили Зеленского? США просят у Москвы милости

Что произошло в России и в мире к этому часу?Политика Посягательство на здание посольства России в Польше приведёт к разрыву дипломатических отношений, заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский в эфире местного радио.

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