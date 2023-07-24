Военное обозрение

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Частная дозаправка в воздухе: для кого аттракцион

Частная дозаправка в воздухе: для кого аттракцион

Впервые в истории частный самолёт-заправщик произвёл воздушную заправку самолёта ВВС США. Этот факт получил весьма оживлённое обсуждение, как за океаном – а в США это событие было названо «историческим», так и в Европе что-то в этом духе говорили.

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