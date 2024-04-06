Борцы из РФ борцы будут рассматривать возможность участия в парижской Олимпиаде

Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили рассказал, что российские борцы будут рассматривать возможность участия в Олимпийских играх 2024 года в Париже, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.
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