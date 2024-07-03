Всё о разводах
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Всё о разводах

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Свежие комментарии

  • Владимир Соколов
    она не про это пишет))а про то что мужчины не на что не способны и живут исключительно за счет бабы.Не советую мужчин...
  • Евгений Благородный
    Всё правильно в статье написано. Я к примеру городской, но и в деревне пожил. Потом снова вернулся в город.Не советую мужчин...
  • Владимир Соколов
    автор весьма странная на голову баба)) смешала теплое с мягким и спрашивает чего же лучше))Не советую мужчин...

Мужчины, которые многое бы смогли. Но без жены

Мужчины, которые многое бы смогли. Но без жены

Последнее время сразу несколько женщин пожаловались на странное поведение мужей. Нет, мужья не приходили пьяными, не называли их чужим женскими именем, не пачкали постель джинсами двухнедельной выдержки и не крысили деньги из общего бюджета.

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