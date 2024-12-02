Бородина рассекретила подарки от Сердюкова — сильно не тратился

Телеведущая рассказала, балует ли ее избранник. Ксения Бородина и Николай Сердюков Предоставлено организаторами мероприятияКсения Бородина уже несколько месяцев встречается с участником реалити-шоу «Последний герой.
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