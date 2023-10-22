В Севастополе рассказали о ходе работ по строительству яхтенной марины

Уже на протяжении полутора лет ведутся работы по строительству яхтенной марины в Балаклавской бухте. Подробностями о ходе работ 21 октября поделился руководитель проекта ПАО «МОСТОТРЕСТ» Алексей Емченко в ролике на канале «СевТВ».