Трейдер Старт 2016
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Трейдер Старт 2016

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Продажи алмазов De Beers растут

Anglo American сообщила, что продажи алмазного сырья компанией De Beers, контрольным пакетом акций которой владеет компания, немного выросли в третьем цикле года по сравнению с предыдущим циклом, несмотря на неопределенную экономическую ситуацию и медленный рост в Китае.

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