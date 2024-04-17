Продажи алмазов De Beers растут

Anglo American сообщила, что продажи алмазного сырья компанией De Beers, контрольным пакетом акций которой владеет компания, немного выросли в третьем цикле года по сравнению с предыдущим циклом, несмотря на неопределенную экономическую ситуацию и медленный рост в Китае.
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